В Бронницах стартовал капремонт дошкольного отделения школы №2

23 января 2026, 16:43

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

В здании дошкольного отделения школы №2 имени Н.А. Тимофеева в Бронницах начался капитальный ремонт. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.





Здание расположено по адресу: Комсомольский переулок, дом №30. Ремонт проводится за счёт средств регионального бюджета в рамках госпрограммы по обновлению объектов социальной инфраструктуры.





«В настоящее время на объекте приступили к демонтажным работам», — говорится в сообщении.