В Бронницах стартовал капремонт дошкольного отделения школы №2
В здании дошкольного отделения школы №2 имени Н.А. Тимофеева в Бронницах начался капитальный ремонт. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
Здание расположено по адресу: Комсомольский переулок, дом №30. Ремонт проводится за счёт средств регионального бюджета в рамках госпрограммы по обновлению объектов социальной инфраструктуры.
«В настоящее время на объекте приступили к демонтажным работам», — говорится в сообщении.В рамках капремонта в детсаду обновят крышу, фасад и входные группы, заменят окна, двери, полы, сантехнику и все инженерные сети, модернизируют пищеблок, установят системы пожарной безопасности и видеонаблюдения, новую мебель и оборудование.
Все работы планируется завершить в текущем году.