В Зарайске закончили монолит дома для переселенцев из аварийного жилья
В Зарайске на улице Московской подрядчики завершили возведение монолитного каркаса жилого дома для переселенцев из аварийного жилья. Строительство ведут в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в подмосковном Минстрое.
Новый четырёхэтажный дом состоит из трёх секций. Общая площадь квартир составляет 4 960,5 м². Жильё будут сдавать с готовой отделкой. На территории установят детские площадки, оборудуют места для отдыха, проложат проезды и тротуары.
«Строительство первой очереди комплекса началось осенью 2025 года. Монолитные работы уже выполнены в полном объеме. Сейчас ведется кладка стен, устройство внутренней инженерии. Общая площадь здания — почти 7 000 м²», — отметил министр строительного комплекса Подмосковья Александр Туровский.По словам министра, в новостройку переедут жители 25 аварийных домов — 123 семьи. Общая площадь расселяемого фонда превышает 4 100 м².
Завершить строительство и сдать дом планируют в третьем квартале 2026 года.