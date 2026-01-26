В Зарайске закончили монолит дома для переселенцев из аварийного жилья

26 января 2026, 11:42

оригинал Фото: пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области

В Зарайске на улице Московской подрядчики завершили возведение монолитного каркаса жилого дома для переселенцев из аварийного жилья. Строительство ведут в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в подмосковном Минстрое.





Новый четырёхэтажный дом состоит из трёх секций. Общая площадь квартир составляет 4 960,5 м². Жильё будут сдавать с готовой отделкой. На территории установят детские площадки, оборудуют места для отдыха, проложат проезды и тротуары.



«Строительство первой очереди комплекса началось осенью 2025 года. Монолитные работы уже выполнены в полном объеме. Сейчас ведется кладка стен, устройство внутренней инженерии. Общая площадь здания — почти 7 000 м²», — отметил министр строительного комплекса Подмосковья Александр Туровский.