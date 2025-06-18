Для детей из Пушкинского округа провели урок по пожарной безопасности
Интерактивное занятие, посвящённое правилам пожарной безопасности, провели для ребят из лагеря дневного пребывания детского оздоровительного центра «Пушкино». Об этом сообщает пресс-служба администрации Пушкинского округа.
«В занятии приняли участие инспекторы пожарного надзора, работники Мособлпожспаса и сотрудники полиции. Они рассказали ребятам, как вести себя в случае возникновения пожара, как вызывать пожарных, как безопасно эвакуироваться и что делать, чтобы не впасть в панику», — говорится в сообщении.В рамках урока ребятам продемонстрировали пожарную технику и спасательное оборудование, а также провели практическое занятие, чтобы ребята смогли действиями закрепить полученные знания.