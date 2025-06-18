Для детей из Пушкинского округа провели урок по пожарной безопасности

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Интерактивное занятие, посвящённое правилам пожарной безопасности, провели для ребят из лагеря дневного пребывания детского оздоровительного центра «Пушкино». Об этом сообщает пресс-служба администрации Пушкинского округа.



«В занятии приняли участие инспекторы пожарного надзора, работники Мособлпожспаса и сотрудники полиции. Они рассказали ребятам, как вести себя в случае возникновения пожара, как вызывать пожарных, как безопасно эвакуироваться и что делать, чтобы не впасть в панику», — говорится в сообщении.
В рамках урока ребятам продемонстрировали пожарную технику и спасательное оборудование, а также провели практическое занятие, чтобы ребята смогли действиями закрепить полученные знания.
Лев Каштанов

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