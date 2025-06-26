Детям запретят находиться на подмосковных водных объектах без взрослых
Детям до 18 лет теперь запретят находиться в Подмосковье на водных объектах без сопровождения взрослых. Соответствующий закон на 115-м заседании приняла Мособлдума.
«Документ был внесён прокуратурой Московской области. Он направлен на предупреждение детской смертности и несчастных случаев на воде с участием несовершеннолетних. За несоблюдение новых правил в адрес родителей или законных представителей детей вынесут предупреждение или наложат штраф от 100 до 500 рублей», – сообщили в пресс-службе регионального парламента.Уполномоченными на составление протокола в законе названы сотрудники полиции. Закон вступит в силу на следующий день после официального опубликования.