Детям запретят находиться на подмосковных водных объектах без взрослых

26 июня 2025, 16:18

оригинал Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

Детям до 18 лет теперь запретят находиться в Подмосковье на водных объектах без сопровождения взрослых. Соответствующий закон на 115-м заседании приняла Мособлдума.







«Документ был внесён прокуратурой Московской области. Он направлен на предупреждение детской смертности и несчастных случаев на воде с участием несовершеннолетних. За несоблюдение новых правил в адрес родителей или законных представителей детей вынесут предупреждение или наложат штраф от 100 до 500 рублей», – сообщили в пресс-службе регионального парламента.