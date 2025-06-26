Мособлдума увеличила расходы бюджета на социальную поддержку и модернизацию ЖКХ

26 июня 2025, 16:15

оригинал Фото: пресс-служба Мособлдумы

Депутаты Мособлдумы на заключительном заседании сессии внесли изменения в бюджет Московской области на текущий год и на плановый период 2026 и 2027 годов. Доходы бюджета на 2025-й увеличены на 41 млрд. рублей и составят 1,243 трлн. Расходы увеличились на 102 млрд. рублей – до 1,360 трлн.







«Дополнительно 2,6 млрд. рублей направим на социальную поддержку участников СВО и их семей – на выплаты, предоставление бесплатных детсадов, обеспечение детей питанием», – рассказал на заседании председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.