Девелопер «Самолёт» выдал покупателям жилья в Подмосковье более 18,5 тыс. ключей

30 декабря 2025, 13:13

оригинал Фото: пресс-служба компании «Самолёт»

Ключи от более чем 18,5 тыс. квартир в домах компании «Самолёт», построенных в Московской области, получили собственники жилья в уходящем году. Об этом сообщает пресс-служба девелопера.





В компании подчеркнули, что выполнение обязательств перед покупателями является ключевой задачей.





«Именно поэтому в этом году мы выдали рекордное число ключей от квартир. На утро 30 декабря текущего года в Подмосковье передали 18537 квартир, в Москве — 8916, а в других регионах — 3458», — говорится в сообщении.