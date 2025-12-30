Девелопер «Самолёт» выдал покупателям жилья в Подмосковье более 18,5 тыс. ключей
Ключи от более чем 18,5 тыс. квартир в домах компании «Самолёт», построенных в Московской области, получили собственники жилья в уходящем году. Об этом сообщает пресс-служба девелопера.
В компании подчеркнули, что выполнение обязательств перед покупателями является ключевой задачей.
«Именно поэтому в этом году мы выдали рекордное число ключей от квартир. На утро 30 декабря текущего года в Подмосковье передали 18537 квартир, в Москве — 8916, а в других регионах — 3458», — говорится в сообщении.Кроме того, большое внимание уделялось возведению различных социальных объектов. Благодаря этому обучение в новых детсадах и школах начали свыше 6,7 тыс. детей. В число завершённых проектов вошла, в частности, школа на 1650 мест в домодедовском ЖК «Прибрежный Парк», школы в ЖК «Мытищи Парк» и «Горки Парк» и пр., а также поликлиника для взрослых и детей в ЖК «Пригород Лесное» в Ленинском округе и пожарное депо в ЖК «Люберцы».