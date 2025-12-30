В красногорском ЖК «Опалиха» завершили строительство детского сада

30 декабря 2025, 11:56

оригинал Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Детский сад, рассчитанный на 140 воспитанников, построили в жилом комплексе «Опалиха» на территории Красногорска. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.





Детсад был обязан построить девелопер «Урбан Групп». Но компания обанкротилась, поэтому объект возвели за счёт Фонда развития территории.





«Детский сад на 140 мест в «Опалихе» — это последний из соцобъектов в рамках обязательств перед дольщиками «Урбан Групп». Учреждение передадут в муниципальную собственность. Благодаря этому детскому саду в микрорайоне будет решён вопрос доступности дошкольного образования», — отметил гендиректор Фонда развития территорий Василий Купызин.