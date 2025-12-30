Школу на 1 100 мест в подмосковном Лосино-Петровском построили на 70%

30 декабря 2025, 10:19

оригинал Фото: пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области

В микрорайоне Лукино-Варино посёлка Свердловский Лосино-Петровского округа продолжают строить новую школу на 1 100 учеников. Сейчас готовность объекта достигла 70%. Школу возводят в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети» и по госпрограмме Московской области. Работы финансируют из регионального бюджета, сообщили в пресс-службе Минстройкомплекса Подмосковья.





В здании разместят блок начальной школы на 400 учеников, блоки основной и старшей школы ещё на 700 детей. Для школьников оборудуют два спортзала, актовый зал на 350 мест, ИТ-полигон, информационно-библиотечный центр и столовую на 550 человек с пищеблоком. А еще в школе будет медкабинет и административные помещения.



«На площадке задействовано 65 рабочих и 4 единицы техники. Выполняется монтаж фасадных конструкций, окон и витражей, кровельные работы. Работы в графике», — уточнили в ведомстве.