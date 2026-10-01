Девелоперам разъяснили принцип комплексного создания коттеджных посёлков

01 октября 2026, 12:52

оригинал Ольга Яшкова (фото: пресс-служба Мособлархитектуры)

Конференция, посвящённая комплексному развитию территорий индивидуального жилищного строительства, состоялась в Высшей школе экономики. На ней выступила замруководителя Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Ольга Яшкова, сообщает пресс-служба ведомства.





Яшкова отметила, что в Подмосковье с начала текущего года действует правило, согласно которому загородные коттеджные посёлки площадью боле трёх гектаров можно строить только в соответствии с принципами комплексного развития территории: проектом должны предусматриваться инженерные коммуникации, дороги и пр.





«До согласования концепции Градсоветом девелопер должен определить состав участников проекта и правообладателей, параметры посёлка, этапность застройки, инженерную модель, темпы строительства и сделать реалистичный график с учётом технического присоединения к сетям. После согласования концепции изменить параметры проекта можно только через повторное рассмотрение Градсоветом», — рассказала представительница Мособлархитектуры.