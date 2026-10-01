Спикером Мособлдумы избрали Игоря Брынцалова
Депутаты Мособлдумы восьмого созыва избрали спикером руководителя фракции «Единая России» Игоря Брынцалова. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.
Голосование провели в четверг, 1 октября, в ходе первого заседания. Брынцалов поблагодарил коллег за доверие и назвал основные направления работы народных избранников на ближайшие пять лет.
«В основу работы Мособлдумы лягут поставленные президентом задачи и наказы, которые жители дали нам во время избирательной кампании. Наш базовый принцип сохраняется: депутаты продолжат активно работать в округах и постоянно держать прямую связь с жителями», — написал парламентарий в своих соцсетях.В качестве приоритетных направлений он отметил поддержку участников специальной военной операции, многодетных семей, развитие социальной и транспортной инфраструктуры.
Ранее Игорь Брынцалов был председателем Мособлдумы пятого, шестого и седьмого созывов.