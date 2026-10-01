Все цифровые сервисы Подмосковья обслуживает бот в мессенджере «МАКС»

01 октября 2026, 12:24

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Свыше 150 цифровых сервисов Московской области, относящихся к разным ведомствам и сферам жизни, объединили в одном боте в мессенджере «МАКС». Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.





С помощью бота можно заказать вывоз ненужных вещей, записаться к врачу или на консультацию в МФЦ, узнать о мерах поддержки для людей разных льготных категорий и прочее.





«Сервисы разбиты по сферам: госуслуги, спорт и досуг, образование, здоровье и другие. После того, как пользователь выберет раздел, он получает список доступных сервисов и чат-ботов. Переход к нужному ресурсу осуществляется в один клик», — говорится в сообщении.