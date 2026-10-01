Достижения.рф

Все цифровые сервисы Подмосковья обслуживает бот в мессенджере «МАКС»

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Свыше 150 цифровых сервисов Московской области, относящихся к разным ведомствам и сферам жизни, объединили в одном боте в мессенджере «МАКС». Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.



С помощью бота можно заказать вывоз ненужных вещей, записаться к врачу или на консультацию в МФЦ, узнать о мерах поддержки для людей разных льготных категорий и прочее.

«Сервисы разбиты по сферам: госуслуги, спорт и досуг, образование, здоровье и другие. После того, как пользователь выберет раздел, он получает список доступных сервисов и чат-ботов. Переход к нужному ресурсу осуществляется в один клик», — говорится в сообщении.
С помощью чат-бота в мессенджере «МАКС» можно также следить за новостями Московской области: там публикуется вся актуальная информация от министерств, ведомств, округов и СМИ региона.

Для использования чат-бота нужно зайти на канал «Подмосковье | Цифровые сервисы» и нажать в меню «Открыть».
Лев Каштанов

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