В Подмосковье эксперты проверили ремонт 3 300 многоквартирных домов

17 февраля 2026, 13:28

оригинал Фото: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

С начала 2026 года специалисты подмосковной системы стройконтроля провели выездные проверки 3 380 многоквартирных домов. Основная задача — убедиться, что подрядчики соблюдают все строительные нормы при капитальном ремонте. Об этом сообщили в подмосковном МинЖКХ.





Каждый выезд экспертов — не формальность. Сотрудники Управления технического надзора капитального ремонта контролируют каждый этап работ и следят за соответствием утверждённому проекту. В ходе 412 проверок подрядчики устранили ранее выявленные замечания.



В результате работы экспертов были проведены следующие работы:

в 202 системах внутреннего водостока восстановили герметичность, заменили повреждённые участки труб и отрегулировали узлы прохода через кровлю;

на 108 кровлях герметизировали швы и примыкания, сделали локальный ремонт покрытия;

на 53 фасадах обновили входные группы, отремонтировали межпанельные швы и откосы, привели в порядок облицовку;

проверили и отладили работу 43 лифтов;

убрали 9 чердачных помещений и восстановили вентиляцию.

