Достижения.рф

В Подмосковье эксперты проверили ремонт 3 300 многоквартирных домов

оригинал Фото: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

С начала 2026 года специалисты подмосковной системы стройконтроля провели выездные проверки 3 380 многоквартирных домов. Основная задача — убедиться, что подрядчики соблюдают все строительные нормы при капитальном ремонте. Об этом сообщили в подмосковном МинЖКХ.



Каждый выезд экспертов — не формальность. Сотрудники Управления технического надзора капитального ремонта контролируют каждый этап работ и следят за соответствием утверждённому проекту. В ходе 412 проверок подрядчики устранили ранее выявленные замечания.

В результате работы экспертов были проведены следующие работы:

  • в 202 системах внутреннего водостока восстановили герметичность, заменили повреждённые участки труб и отрегулировали узлы прохода через кровлю;
  • на 108 кровлях герметизировали швы и примыкания, сделали локальный ремонт покрытия;
  • на 53 фасадах обновили входные группы, отремонтировали межпанельные швы и откосы, привели в порядок облицовку;
  • проверили и отладили работу 43 лифтов;
  • убрали 9 чердачных помещений и восстановили вентиляцию.
Фото: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области
Больше всего выездов эксперты провели в:
  • Подольске — 600;
  • Балашихе — 244;
  • Люберцах — 230;
  • Одинцово — 218;
  • Красногорске — 144.
Работа специалистов помогает поддерживать качество ремонта и безопасность для жителей Подмосковья.
Ирина Паршина

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0