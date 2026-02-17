В Подмосковье эксперты проверили ремонт 3 300 многоквартирных домов
С начала 2026 года специалисты подмосковной системы стройконтроля провели выездные проверки 3 380 многоквартирных домов. Основная задача — убедиться, что подрядчики соблюдают все строительные нормы при капитальном ремонте. Об этом сообщили в подмосковном МинЖКХ.
Каждый выезд экспертов — не формальность. Сотрудники Управления технического надзора капитального ремонта контролируют каждый этап работ и следят за соответствием утверждённому проекту. В ходе 412 проверок подрядчики устранили ранее выявленные замечания.
В результате работы экспертов были проведены следующие работы:
- в 202 системах внутреннего водостока восстановили герметичность, заменили повреждённые участки труб и отрегулировали узлы прохода через кровлю;
- на 108 кровлях герметизировали швы и примыкания, сделали локальный ремонт покрытия;
- на 53 фасадах обновили входные группы, отремонтировали межпанельные швы и откосы, привели в порядок облицовку;
- проверили и отладили работу 43 лифтов;
- убрали 9 чердачных помещений и восстановили вентиляцию.
- Подольске — 600;
- Балашихе — 244;
- Люберцах — 230;
- Одинцово — 218;
- Красногорске — 144.