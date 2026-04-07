Девочка-подросток из Балашихи отдала мошенникам родительский сейф

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

Телефонные мошенники заставили 14-летнюю жительницу Балашихи отдать им сейф родителей с деньгами. Сумма ущерба составила более миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.



Обман начался с того, что девочке позвонила лжесотрудница сайта «Госуслуги», рассказала про взлом аккаунта и что для его восстановления нужно продиктовать код из СМС. Затем разговор прервался, а на следующий день девочке начали звонить «силовики» и запугивать тем, что из-за взлома данных на её родителей могут оформить кредит и перевести эти деньги на финансирование ВСУ.

«Для «спасения» сбережений и защиты родителей от уголовного преследования девочке велели отдать все хранящиеся в доме деньги — якобы для декларирования. Девочка рассказала, что дома есть сейф, но она не знает пароль. Тогда ей сказали отдать ящик целиком. Девочка так и сделала, и только спустя некоторое время рассказала обо всё родителям», — говорится в сообщении.
Полицейские задержали курьера, забиравшего сейф. Оказалось, что это 18-летний житель Щёлкова. Он рассказал, что сам стал жертвой аферистов, действовавших по такой же схеме. До суда его оставили под стражей.

Сейчас ведётся розыск остальных участников преступной схемы.
Лев Каштанов

