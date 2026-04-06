Пожилая женщина погибла в результате аварии на пешеходном переходе в Ленобласти
В Ленинградской области автомобилист сбил пожилую женщину, которая переходила дорогу на красный сигнал светофора. Об этом сообщили в местной Госавтоинспекции.
Авария случилась на одном из участков дороги, оборудованном «зеброй». Автомобиль двигался со скоростью около 50-60 км/ч. В результате столкновения женщина получила травмы, не совместимые с жизнью, — от удара ее отбросило на несколько метров.
Правоохранительные органы установили личность водителя. Выяснилось, что ранее он находился в федеральном розыске за выдачу или подделку рецептов на получение наркотических средств.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Они уточняют все обстоятельства случившегося и фиксируют детали ДТП. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Читайте также: