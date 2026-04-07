Напавший на учительницу в Пермском крае второгодник мастурбировал на уроках
Напавший на учительницу в Пермском крае второгодник вел себя странно в школе и состоял на учете в полиции. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Школьник, известный своим вызывающим поведением, неоднократно нарушал дисциплину в учебном заведении. Он использовал ненормативную лексику в адрес учителей, мастурбировал во время уроков и почти не общался с одноклассниками. Его единственным увлечением был бокс. Из-за проблем с успеваемостью подростка оставляли на второй год обучения. Учащегося также не допустили к сдаче ОГЭ.
Сегодня утром, в рамках празднования Дня здоровья в школе Добрянки, учительница проводила зарядку для учеников 5–9 классов. В этот момент злоумышленник напал на неё, нанеся несколько ножевых ранений в шею, спину и живот, после чего скрылся с места преступления. С учащимися работают правоохранительные органы и психологи.
