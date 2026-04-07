Семью итальянского политика отравили смертельным ядом
Бывший мэр итальянской коммуны Пьетракателла Джанни Ди Вита чуть не погиб за семейным ужином из-за отравления, его жена и дочь не выжили. Об этом пишет издание Need To Know.
События развернулись в конце декабря прошлого года. В тот день семья принимала гостей по случаю Рождества. Вскоре после праздничных мероприятий все трое почувствовали себя плохо. Жена и дочь политика скончались спустя несколько дней, а сам Ди Вита сумел выжить. Примечательно, что гости, присутствовавшие на празднике, не пострадали от отравления.
Полиция оперативно изъяла все продукты из дома семьи для проведения экспертизы. Результаты анализа выявили присутствие крайне токсичного и смертельно опасного яда - рицина. Следователи пришли к выводу, что отравление не было случайным, и кто‑то целенаправленно попытался лишить жизни бывшего мэра.
К настоящему моменту у полиции нет подозреваемых. Расследование уголовного дела продолжается.
