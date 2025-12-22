В Москве иностранец избил знакомую и ограбил ее на 390 тысяч рублей
В Москве иностранец напал на женщину прямо в её квартире и ограбил её. Подозреваемого задержали спустя несколько часов, он арестован.
Как сообщает МВД в своем Telegram-канале, мужчина приехал к потерпевшей вечером — они были знакомы несколько месяцев. Как только женщина открыла дверь, он ударил её по голове, забрал телефон и под угрозами заставил дать доступ к мобильному банку. После этого нападавший перевёл деньги на подконтрольный счёт, забрал наличные и украшения.
Всего злоумышленник похитил около 200 тысяч рублей наличными, ювелирные изделия и оформил два перевода через онлайн-банк. Общий ущерб составил примерно 390 тысяч рублей. После нападения мужчина скрылся, а пострадавшая обратилась в полицию.
Личность нападавшего удалось установить по банковской операции. Уже через несколько часов его задержали в квартире на Федоскинской улице. Им оказался 23-летний уроженец ближнего зарубежья. У него изъяли телефон потерпевшей, остальное похищенное пока разыскивается.
В отношении задержанного возбуждены уголовные дела за разбой и кражу. Суд отправил его под стражу.
