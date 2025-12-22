Пассажир хватал стюардесс за ягодицы и поплатился
В Великобритании осудили бывшего военнослужащего за сексуальные домогательства к четырем стюардессам. Об этом сообщает Mirror.
Инцидент произошел в марте 2024 года на рейсе авиакомпании Jet2 из Эдинбурга на Тенерифе. На борту находилось около 110 пассажиров, в том числе семьи с детьми.
40-летний Джозеф Маккейб вскоре после взлета начал вести себя вызывающе: танцевал между креслами, шлепал стюардесс по ягодицам и обнимал их за талию. Кроме того, он отпускал вульгарные комментарии о внешности одной из женщин, пытался узнать ее возраст и место жительства.
Когда мужчине выдали письменное предупреждение, он демонстративно его разорвал. Экипаж был вынужден совершить экстренную посадку на португальском острове Порту-Санту. Вскоре пассажира задержали.
Фигурант признал свою вину по четырем эпизодам. Ему пожизненно запретили пользоваться услугами авиакомпании и контактировать с потерпевшими, а также внесли в реестр сексуальных преступников на 10 лет. Суд приговорил его к 46 неделям лишения свободы.
