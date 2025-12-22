Пассажир хватал стюардесс за ягодицы и поплатился

22 декабря 2025, 17:03

В Великобритании мужчину осудили за домогательства к четырем стюардессам

Фото: iStock/Dushlik

В Великобритании осудили бывшего военнослужащего за сексуальные домогательства к четырем стюардессам. Об этом сообщает Mirror.