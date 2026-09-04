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Девушка из Химок отдала телефонным мошенникам более 1,2 млн рублей

оригинал Фото: istockphoto.com/NanoStockk

21-летняя жительница Химок лишилась 1,2 млн рублей из-за телефонных мошенников. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.



Сначала девушке позвонила женщина, которая представилась старшей по дому, рассказала о замене домофона в подъезде и попросила продиктовать код из СМС-сообщения для подтверждения заказа на новые ключи. После этого разговор прервался.

«Затем начались звонки от лжесотрудников Минцифры и лжесиловиков. Они убедили девушку, что преступники взломали её аккаунт на «Госуслугах» и оформили от её имени доверенность на экстремиста», — говорится в сообщении.
Чтобы сохранить деньги и избежать уголовной ответственности девушка по указанию мошенников передала их посыльной свои сбережения «для декларирования». Потом она поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию.

Полицейские смогли задержать исполнительницу роли курьера. Ей оказалась 20-летняя москвичка.
Лев Каштанов

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