Девушка из Химок отдала телефонным мошенникам более 1,2 млн рублей

04 сентября 2026, 14:42

оригинал Фото: istockphoto.com/NanoStockk

21-летняя жительница Химок лишилась 1,2 млн рублей из-за телефонных мошенников. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





Сначала девушке позвонила женщина, которая представилась старшей по дому, рассказала о замене домофона в подъезде и попросила продиктовать код из СМС-сообщения для подтверждения заказа на новые ключи. После этого разговор прервался.





«Затем начались звонки от лжесотрудников Минцифры и лжесиловиков. Они убедили девушку, что преступники взломали её аккаунт на «Госуслугах» и оформили от её имени доверенность на экстремиста», — говорится в сообщении.