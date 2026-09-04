Девушка из Химок отдала телефонным мошенникам более 1,2 млн рублей
21-летняя жительница Химок лишилась 1,2 млн рублей из-за телефонных мошенников. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
Сначала девушке позвонила женщина, которая представилась старшей по дому, рассказала о замене домофона в подъезде и попросила продиктовать код из СМС-сообщения для подтверждения заказа на новые ключи. После этого разговор прервался.
«Затем начались звонки от лжесотрудников Минцифры и лжесиловиков. Они убедили девушку, что преступники взломали её аккаунт на «Госуслугах» и оформили от её имени доверенность на экстремиста», — говорится в сообщении.Чтобы сохранить деньги и избежать уголовной ответственности девушка по указанию мошенников передала их посыльной свои сбережения «для декларирования». Потом она поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию.
Полицейские смогли задержать исполнительницу роли курьера. Ей оказалась 20-летняя москвичка.