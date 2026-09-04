На мусорной станции в Истре нашли живого котёнка
Живого маленького котёнка обнаружили сотрудники компании-возчика отходов «ЭкоЛайф» на мусороперегрузочной станции в Истре. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Скорее всего, животное привезли туда вместе с мусором в кузове бункеровоза.
«Малыша приютила сотрудница компании. Теперь он растёт вместе с двумя котятами, которые недавно родились у кошки хозяйки», — говорится в сообщении.В министерстве отметили, что только за 2023–2024 годы сотрудники предприятий по переработке твёрдых коммунальных отходов в Москве и Московской спасли более 30 котят и щенков, оказавшихся в контейнерах. Животных находят в баках каждый месяц, и далеко не всех их удаётся выходить.