На мусорной станции в Истре нашли живого котёнка

04 сентября 2026, 14:09

оригинал Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Живого маленького котёнка обнаружили сотрудники компании-возчика отходов «ЭкоЛайф» на мусороперегрузочной станции в Истре. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.





Скорее всего, животное привезли туда вместе с мусором в кузове бункеровоза.





«Малыша приютила сотрудница компании. Теперь он растёт вместе с двумя котятами, которые недавно родились у кошки хозяйки», — говорится в сообщении.