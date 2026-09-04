Росгвардия задержала безбилетника на территории московской библиотеки

04 сентября 2026, 13:34

Мужчина хотел пройти КПП без досмотра в московской библиотеке

Видео: ГУ Росгвардии по г. Москве

В центральной части столицы стражи порядка задержали мужчину, нарушившего пропускной режим на объекте культурного наследия. Инцидент произошел в одной из крупнейших городских библиотек, где сотрудник вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по г. Москве обратил внимание на подозрительного посетителя, сообщили в пресс-службе ведомства.