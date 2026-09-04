Росгвардия задержала безбилетника на территории московской библиотеки
Видео: ГУ Росгвардии по г. Москве
В центральной части столицы стражи порядка задержали мужчину, нарушившего пропускной режим на объекте культурного наследия. Инцидент произошел в одной из крупнейших городских библиотек, где сотрудник вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по г. Москве обратил внимание на подозрительного посетителя, сообщили в пресс-службе ведомства.
Неизвестный пытался миновать пост охраны, игнорируя обязательный досмотр и не имея при себе читательского билета. От гражданина потребовали соблюдения установленного порядка, однако тот отказался подчиниться.
После первого замечания мужчина покинул территорию, но вскоре вернулся и вновь предпринял попытку пройти в здание, при этом на требования сотрудника предъявить рюкзак для осмотра и пройти через металлодетектор ответил грубым отказом. Благодаря оперативным действиям работника вневедомственной охраны нарушителя задержали на месте, после чего на вызов прибыл патрульный экипаж Росгвардии.
46-летнего москвича передали в отдел полиции для проведения всестороннего разбирательства. Обстоятельства устанавливаются.
Читайте также: