Девушка из Королёва по указанию мошенников подожгла вышку сотовой связи
Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
18-летнюю жительницу Королёва задержали за поджог вышки сотовой связи в балашихинском микрорайоне Салтыковка. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
Задержанная рассказала, что в сентябре ей на мобильный позвонила неизвестная женщина, представилась сотрудницей кибербезопасности и рассказала, что злоумышленники взломали её аккаунт на «Госуслугах» и теперь могут использовать данные в преступных целях.
«Потом в разговор вступил мужчина, сказал, что он следователь, и велел «для содействия органам безопасности» поджечь вышку. Девушка купила в строительном магазине растворитель, вскрыла ящик с проводами, облила их горючей жидкостью и зажгла. Деньги на такси и растворитель ей перевели мошенники», — говорится в сообщении.В полиции отметили, что такие действия классифицируются как теракт, и призвали никогда не выполнять подобные распоряжения незнакомцев.
До суда девушку отправили под домашний арест.