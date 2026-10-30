Девушка из Королёва по указанию мошенников подожгла вышку сотовой связи

30 октября 2026, 09:03

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

18-летнюю жительницу Королёва задержали за поджог вышки сотовой связи в балашихинском микрорайоне Салтыковка. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





Задержанная рассказала, что в сентябре ей на мобильный позвонила неизвестная женщина, представилась сотрудницей кибербезопасности и рассказала, что злоумышленники взломали её аккаунт на «Госуслугах» и теперь могут использовать данные в преступных целях.





«Потом в разговор вступил мужчина, сказал, что он следователь, и велел «для содействия органам безопасности» поджечь вышку. Девушка купила в строительном магазине растворитель, вскрыла ящик с проводами, облила их горючей жидкостью и зажгла. Деньги на такси и растворитель ей перевели мошенники», — говорится в сообщении.