Два маленьких брата провалились под лед и погибли в селе под Хабаровском
Двое братьев четырех и девяти лет провалились под лед на искусственном водоеме и погибли в Хабаровском крае. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник.
По его информации, трагедия произошла возле ЖК «Твердохлебово» в селе Мирное. Мальчики гуляли вместе с мамой, когда младший из них выбежал на тонкий лед и провалился. Старший попытался его спасти, но тоже не выжил. Несмотря на проведенные на месте реанимационные действия, спасти детей не смогли.
Пресс-служба СУ СК региона сообщила, что в связи с происшествием следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум лицам. В настоящий момент они выясняют все подробности.
Ранее сообщалось, что в Воронежской области в селе Новая Усмань погибли два мальчика семи и восьми лет, которые провалились под лед.
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