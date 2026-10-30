В Иркутской области отправили в СИЗО виновника ДТП, где погибла беременная женщина
В Иркутской области суд на два месяца заключил под стражу водителя, обвиняемого в смертельном ДТП, в котором погибла беременная женщина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на объединённую пресс-службу судов общей юрисдикции региона.
Авария случилась 26 октября, когда 40-летний мужчина в состоянии опьянения ехал из Улан-Удэ в Иркутск. При обгоне авто Sitrak с полуприцепом обвиняемый выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной Toyota Prius. В результате пострадали водитель этого транспортного средства и маленькая пассажирка, которая находилась в салоне. Мать девочки, 27-летняя беременная женщина, получила тяжёлые травмы, несовместимые с жизнью.
После инцидента мужчина, устроивший ДТП, пытался скрыться, но полиция его задержала. Свою вину гражданин не признал. Слюдянский районный суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу до 27 декабря 2026 года.
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