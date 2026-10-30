В Иркутской области отправили в СИЗО виновника ДТП, где погибла беременная женщина

30 октября 2026, 07:28

Фото: iStock/Zolnierek

В Иркутской области суд на два месяца заключил под стражу водителя, обвиняемого в смертельном ДТП, в котором погибла беременная женщина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на объединённую пресс-службу судов общей юрисдикции региона.