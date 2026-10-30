Двое россиян изнасиловали и ограбили подругу, пригласившую их в гости
Двое жителей Топок предстали перед судом за сексулаьное насилие над подругой. Об этом сообщила пресс-служба управление СУ СК по Кемеровской области.
По версии следствия, все произошло в декабре 2023 года. Мужчины пришли в гости к знакомой, и компания распивала алкоголь, отмечая приближение Нового года. В какой-то момент приятели захотели близости с хозяйкой, но получили отказ. Тогда они применили силу и, угрожая расправой, надругались над женщиной, причинив ей вред здоровью. Уходя, злоумышленники похитили у потерпевшей мобильный телефон.
Фигурантов признали виновными по статьям 132 («Насильственные действия сексуального характера») и 161 («Грабеж») УК. Суд приговорил каждого из них к четырем годам и двум месяцам лишения свободы. Отбывать свой срок осужденные будут в колонии общего режима.
Ранее сообщалось, что суд приговорил 52‑летнего жителя Камчатского края к 12 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетней девочки.
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