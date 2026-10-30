Двое россиян изнасиловали и ограбили подругу, пригласившую их в гости

30 октября 2026, 08:17

В Кузбассе осудили двух мужчин, надругавшихся над подругой

Фото: iStock/AMilkin

Двое жителей Топок предстали перед судом за сексулаьное насилие над подругой. Об этом сообщила пресс-служба управление СУ СК по Кемеровской области.