Девушка из Талдома отдала мошенникам более 1,2 млн рублей за доставку цветов
Телефонные мошенники выманили у 19-летней жительницы Талдома свыше 1,2 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
Сначала девушке позвонил неизвестный и сказал, что на её имя оформлена доставка цветов, и что для подтверждения заявки нужно продиктовать код из СМС. Затем разговор прервался, а после этого начались звонки якобы от техподдержки портала «Госуслуги» и из Центробанка.
«Звонящие убедили девушку, что с помощью названных цифр из СМС её аккаунт на «Госуслугах» взломали, и на её имя оформили кредит. Когда аферисты узнали, что у самой девушки денег нет, они сказали, что сбережения может потерять вся семья, и чтобы сохранить их, необходимо провести процедуру декларирования», — говорится в сообщении.Мошенники заставили девушку установить на телефон специальное приложение, с помощью которого она получила доступ к карте родственницы и перевела оттуда через банкомат 770 тысяч рублей, а также отдала 475 тысяч рублей наличными мужчине, который назвал себя сотрудником Центробанка и сказал кодовое слово.
Полицейские смогли вычислить и задержать этого мужчину. Выяснилось, что он перевёл полученные деньги на счета кураторов, а себе оставил процент от суммы. Сейчас ведётся розыск остальных участников преступной схемы.