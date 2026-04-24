Девушка из Талдома отдала мошенникам более 1,2 млн рублей за доставку цветов

24 апреля 2026, 15:07

Телефонные мошенники выманили у 19-летней жительницы Талдома свыше 1,2 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





Сначала девушке позвонил неизвестный и сказал, что на её имя оформлена доставка цветов, и что для подтверждения заявки нужно продиктовать код из СМС. Затем разговор прервался, а после этого начались звонки якобы от техподдержки портала «Госуслуги» и из Центробанка.





«Звонящие убедили девушку, что с помощью названных цифр из СМС её аккаунт на «Госуслугах» взломали, и на её имя оформили кредит. Когда аферисты узнали, что у самой девушки денег нет, они сказали, что сбережения может потерять вся семья, и чтобы сохранить их, необходимо провести процедуру декларирования», — говорится в сообщении.