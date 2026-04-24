В Подольске задержали вандала, разгромившего автобусную остановку
Мужчину, разбившего стеклянную стену остановочного павильона в Подольске, задержала полиция. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
Заявление о происшествии подала местная жительница.
«Полицейские нашли вандала. Выяснилось, что это приезжий из Орловской области. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он из хулиганских побуждений со всей силы пнул стеклянную секцию остановки ногой», — говорится в сообщении.Против мужчины завели уголовное дело по статье «Вандализм» и отпустили до суда под подписку о невыезде.
