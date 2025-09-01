Девять коллективов выступили на «Пушкинском театральном фестивале»
На сцене Летнего театра в Центральном парке города Пушкино прошёл «Пушкинский театральный фестиваль 2025». Для зрителей подготовили обширную программу, сообщили в пресс-службе администрации городского округа Пушкинский.
«Церемония открытия фестиваля была посвящена артистам фронтовых театров, артистам-подпольщикам, актёрам, воевавшим во время Великой Отечественной войны. Им же посвятили отдельную выставку. Особым моментом стала творческая встреча с народным артистом Владимиром Стекловым. Его история и дружеские беседы зарядили участников особым теплом и вдохновением», – отметили в администрации.Участниками фестиваля стали девять профессиональных театров из Москвы, Санкт-Петербурга, Курской и Московской областей. Особенным оказался третий день Пушкинского театрального фестиваля, так как он совпал с празднованием 100-летнего юбилея города Пушкино.
Заключительным спектаклем была выбрана комедия «Женитьба» по Н.В. Гоголю Московского государственного театра иллюзии (сцена на Перовской).
В рамках фестиваля краевед Ольга Соловьёва провела исторические экскурсии-променады «Тайна пушкинских улиц». Также горожане могли выступить в образах героев Чехова в рамках проект «Мой Вишнёвый сад».
Одно из крупнейших летних событий Московского региона прошло при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры и туризма Московской области, а также администрации округа.