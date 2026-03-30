Девять команд участвовали в этапе конкурса родительских комитетов в Котельниках

30 марта 2026, 16:07

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Котельники

В школе №1 в Котельниках подвели итоги муниципального этапа конкурса родительских комитетов «Секреты дружного класса. Родители Первых». Мероприятие объединило самых активных родителей, учителей и школьников, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.





В состязаниях участвовали девять команд трёх городских школ. Они представили достижения в трёх номинациях. Это портфолио «Наш весёлый дружный класс», творческая визитка и собственный интернет-ресурс. Жюри оценивало креативность выступлений, активность классов в соцсетях и их внеучебную деятельность.

«Проект Министерства образования России, «Навигаторов детства» и «Движения Первых» реализуется второй год. Он направлен на поддержку родительских инициатив в воспитании и укрепление семейных ценностей. Цель – дать возможность детям, учителям и родителям поделиться уникальными традициями и ценностями, которые делают их коллектив сплочённым», – рассказали в пресс-службе.