Школьник Леонард Гуранда из Долгопрудного стал золотым медалистом IJSO

02 декабря 2025, 12:09

оригинал Фото: ​Телеграм-канал @vorobiev_live

Десятиклассник из Долгопрудного Леонард Гуранда завоевал золотую медаль на XXII Международной естественно-научной олимпиаде юниоров — International Junior Science Olympiad. Олимпиада впервые прошла в образовательном центре «Сириус», где школьные команды из 24 стран мира боролись за победу по физике, химии и биологии. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Московской области.





Леонард Гуранда учится в физтех-лицее имени П.Л. Капицы. В ноябре он уже стал золотым медалистом 29-й Международной астрономической олимпиады, подтверждая высокий уровень подготовки.



Еще одно достижение Подмосковью принес Иван Беляев из Химок. Он завоевал бронзовую медаль на Китайской национальной олимпиаде по математике CMO-2025, которая прошла в городе Тайюань уже в 41-й раз.



В копилке нашей сборной уже шесть медалей. Иван учится в 11 классе академической гимназии «Новогорск» и трижды становился лауреатом Всероссийской олимпиады школьников.



«Парни, от всей души поздравляю с высокими результатами! Желаю вам успехов и новых побед», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.