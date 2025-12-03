Студент Бронницкого колледжа участвует в финале чемпионата «Профессионалы»
Студент Бронницкого автомобильно-дорожного колледжа Эдгар Минасян принимает участие в финале Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству. Он проходит с 30 ноября по 4 декабря в Санкт-Петербурге, сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.
На чемпионате «Профессионалы» Минасян представляет регион в компетенции «Кузовной ремонт».
«Участники соревнуются в работе с кузовами автомобилей, включая восстановление геометрии кузова, шпатлёвку, покраску, замену деталей и диагностику повреждений. Это ключевые навыки для специалистов по кузовному ремонту. Они позволяют показать высокий уровень профессиональной подготовки», – отметили в ведомстве.
Там подчеркнули, что чемпионат представляет собой масштабное мероприятие, которое позволяет студентам и наставникам продемонстрировать профессиональные качества, обменяться опытом, установить контакты с работодателями и экспертами. Участие в таких соревнованиях открывает новые карьерные перспективы для молодёжи.