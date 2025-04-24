Девять областных муниципалитетов станут «Населёнными пунктами воинской доблести»

Фото: пресс-служба Коломенского г. о.
Почётного звания будут удостоены посёлок Уваровка Можайского муниципального округа, деревня Папивино городского округа Клин, село Новопетровское муниципального округа Истра, деревни Юшково, Симбухово, Смолино и село Атепцево, расположенные в Наро-Фоминском городском округе, город Протвино и село Липицы городского округа Серпухов.
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«В этом году мы отмечаем 80-летие Великой Победы. И особенно важно сейчас говорить, какой ценой она далась. В этих населённых пунктах шли ожесточённые бои, здесь стояли насмерть, здесь решалась судьба Москвы, а значит и всей страны. Присвоение почётного звания – наша благодарность, наш поклон тем, кто сражался за каждую пядь родной земли. Важно, чтобы подрастающее поколение не просто знало о войне из учебников, а чувствовало её через судьбы своих городов и сёл», – сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.Ранее сообщалось, что в Московской области до сих пор располагалось 35 «Населённых пунктов воинской доблести».
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Лора Луганская