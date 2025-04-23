В Подмосковье могут появиться ещё 10 «Населённых пунктов воинской доблести»

Фото: пресс-служба Мособлдумы
10 населённых пунктов Подмосковья могут получить почётное звание «Населённый пункт воинской доблести» за вклад в Победу в Великой Отечественной войне. В Мособлдуму поступили ходатайства о его присвоении, сообщил председатель регионального парламента Игорь Брынцалов.
Почётного звания могут быть удостоены посёлок Уваровка Можайского муниципального округа, деревня Папивино городского округа Клин, село Новопетровское муниципального округа Истра, деревни Юшково, Симбухово, Смолино и село Атепцево, расположенные в Наро-Фоминском городском округе, город Протвино и село Липицы городского округа Серпухов.
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«Исторические факты свидетельствуют о значимой роли этих населённых пунктов в обороне страны. Например, в Протвине в начале декабря 1941 года силы 49-й Армии остановили продвижение группы армий «Центр» немецких войск в направлении Москвы. А в деревне Юшково, когда немецкие войска пытались прорваться к Москве также в декабре 1941-го, их остановила 20-я танковая бригада и 2-й стрелковый батальон», – рассказал Брынцалов.По его словам, на заседании Мособлдумы 24 апреля депутаты рассмотрят соответствующие ходатайства. Спикер напомнил, что в регионе уже имеются 35 «Населённых пунктов воинской доблести».
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Лора Луганская