Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Подмосковье/ В Подмосковье могут появиться ещё 10 «Населённых пунктов воинской доблести»

В Подмосковье могут появиться ещё 10 «Населённых пунктов воинской доблести»

Фото: пресс-служба Мособлдумы

Фото: пресс-служба Мособлдумы

Оригинал
10 населённых пунктов Подмосковья могут получить почётное звание «Населённый пункт воинской доблести» за вклад в Победу в Великой Отечественной войне. В Мособлдуму поступили ходатайства о его присвоении, сообщил председатель регионального парламента Игорь Брынцалов.
Почётного звания могут быть удостоены посёлок Уваровка Можайского муниципального округа, деревня Папивино городского округа Клин, село Новопетровское муниципального округа Истра, деревни Юшково, Симбухово, Смолино и село Атепцево, расположенные в Наро-Фоминском городском округе, город Протвино и село Липицы городского округа Серпухов.
«Исторические факты свидетельствуют о значимой роли этих населённых пунктов в обороне страны. Например, в Протвине в начале декабря 1941 года силы 49-й Армии остановили продвижение группы армий «Центр» немецких войск в направлении Москвы. А в деревне Юшково, когда немецкие войска пытались прорваться к Москве также в декабре 1941-го, их остановила 20-я танковая бригада и 2-й стрелковый батальон», – рассказал Брынцалов.
По его словам, на заседании Мособлдумы 24 апреля депутаты рассмотрят соответствующие ходатайства. Спикер напомнил, что в регионе уже имеются 35 «Населённых пунктов воинской доблести».

Читайте также:

Президента попросят присвоить Орехово-Зуеву звание «Город трудовой доблести»

Новый закон будет регулировать развитие креативных индустрий в Подмосковье

В Подмосковье обяжут брать на работу ветеранов боевых действий в рамках квот
#мособлдума
#московская область
#населённый пункт воинской доблести
#игорь брынцалов
#подмосковье
#заседание
#история
#великая отечественная война
#день победы
#9 мая
В Лыткарине поймали вандала благодаря камерам «Безопасного региона»
23 апреля 2025, 11:25

Фото: пресс-служба ГУРБ МО

В городском округе Лыткарино благодаря камерам системы «Безопасный регион» удалось задержать вандала. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.
«Злоумышленник изрисовал остановку, мусорный контейнер и информационный стенд. Камеры «Безопасного региона» помогли сотрудникам правоохранительных органов быстро установить личность нарушителя. Вандал был пойман и после профилактической беседы устранил все надписи», – сообщили в ГУРБ.
Фото: пресс-служба ГУРБ МО

В ведомстве добавили, что всего на территории муниципалитета установлено 1179 камер, помогающих следить за порядком.

Читайте также:

Выманивать деньги у граждан стали мошенники под видом инкассаторов

Жителям Подмосковья рассказали, как узнать об исполнительном производстве

Жителей Подмосковья предупредили о мошенничестве с «лимитом домашних животных»
#подмосковье
#московская область
#лыткарино
#безопасность
#гурб
#камеры
#камера фиксации
#безопасный регион
#вандализм
#задержание
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Химках провели антинаркотическую акцию для старшеклассников
23 апреля 2025, 11:23

Фото: пресс-служба ГУ МВД по МО

Антинаркотическую акцию провели для учеников старших классов одной из школ городского округа Химки сотрудники полиции, мероприятие было организовано совместно с благотворительным фондом «Защити детей от наркотиков», сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Представитель фонда Евгений Кобзев рассказал ребятам, как меняется жизнь человека и его отношения с окружающими после приёма наркотиков. Особое внимание он делили стадиям формирования зависимости и тому, какие эмоции им сопутствуют», — говорится в сообщении.
А инспекторы Отдела по делам несовершеннолетних объяснили старшеклассникам, за какие деяния в сфере оборота наркотиков им грозит административная ответственность или уголовное преследование.

Читайте также:

ВЦИОМ: 43% россиян поддерживают идею выплат беременным школьницам

Подмосковные школьники победили на Национальной технологической олимпиаде

В РФ ограничат прием на платное обучение в вузы
#химки
#школьники
#наркотики
#акция
#старшеклассники
#мвд московской области
#фонд
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Заявку на поверку счётчиков газа в Подмосковье можно подать через «Добродел»
23 апреля 2025, 11:00

Фото: istockphoto.com/Evgen_Prozhyrko

Жители Московской области могут подать заявку на возобновление подачи газа и поверку газовых счётчиков через мобильное приложение «Добродел», сообщает пресс-служба подмосковного Мингосуправления.
«Услуга доступна для собственников квартир и частных домов. Для подачи заявки нужно в приложении «Добродел» перейти в раздел «Услуги», подраздел «Все услуги», затем — «Дом и ЖКХ» и там выбрать нужное: «Поверка бытовых приборов учета газа (счетчиков)» или «Возобновление подачи газа после устранения нарушений, выявленных во время проведения технического обслуживания», — говорится в сообщении.
При заполнении онлайн-заявки пользователь сам выбирает желаемую дату проведения работ.

После отправки заявления с пользователем свяжется представитель Мособлгаза, чтобы подтвердить выбранную дату или, в случае необходимости, назначить другую. Акт о выполнении работ поступит в личный кабинет заявителя, его нужно будет заверить электронной подписью.

Читайте также:

В Подмосковье подали более 3 тыс. онлайн-заявок на получение порубочного билета

Подмосковный чат-бот Денис собрал 530 тыс. жалоб на здоровье для записи к врачу

В Подмосковье подали более 640 онлайн-заявлений на услугу «Ветеран труда»
#мингосуправления мо
#цифровизация
#газ
#газоснабжение
#проверка
#мособлгаз
#московская область
#подмосковье
#приложения
#добродел
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Жителей Подмосковья предупредили о мошенничестве с продажей ответов на ОГЭ и ЕГЭ
23 апреля 2025, 10:41

Фото: istockphoto.com/anyaberkut

В преддверии школьных экзаменов мошенники снова начали использовать схему, в рамках которой предлагают приобрести «реальные ответы» на ОГЭ и ЕГЭ, а в результате получают личные данные покупателя, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«Аферисты создают специальные сайты и каналы в мессенджерах, где якобы можно купить готовые ответы на экзаменационные вопросы и темы, а также «реальные варианты» контрольно-измерительных материалов (КИМ), чтобы заранее узнать задания. Иногда злоумышленники предлагают даже сдать экзамен вместо ученика», — говорится в сообщении.
Люди, поверившие мошенникам, оставляют свои данные на фишинговых сайтах, а взамен получают подделку или устаревшие задания. Кроме того, при совершении такой «сделки» есть риск заражения гаджета вредоносными программами, созданными для похищения паролей и денег.

Читайте также:

Депутат Немкин: мошенники звонят детям под видом сотрудников школ

В Москве за мошенничество арестован высокопоставленный генерал Варенцов

Эксперт рассказала о самых распространенных методах мошенников
#мингосуправления мо
#мошенники
#егэ
#огэ
#экзамены
#мошенничество
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье будут выпускать импортозамещающие запчасти для коробок передач
23 апреля 2025, 10:38

Фото: пресс-служба компания «ПЕРСПЕКТИВА»

Компания «ПЕРСПЕКТИВА» планирует построить в Краснознаменске предприятие по выпуску автозапчастей для автоматических коробок передач легковых автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
«Компания инвестирует в реализацию инвестпроекта 150 млн рублей. Предприятие планируют запустить в 2027 году. На нём будет создано 25 рабочих мест. В двух промышленных корпусах установят производственные линии мощностью до 26 тыс. изделий в год», — поделилась планами зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
На производстве станут выпускать продукцию, которая заменит импортные аналоги. Два производственно-складских здания предполагается возвести на одной площадке. Земельный участок регионом предоставил компании в аренду на льготных условиях.

«Общая площадь двух производственно-складских зданий составит 2980 кв. м. Под инвестпроект передано в аренду по льготной арендной ставке 2,6 га с видом разрешённого использования под производственную деятельность», – добавил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Компания «ПЕРСПЕКТИВА» входит в ГК AVT Group – ведущий поставщик запчастей для ремонта автоматических коробок передач и вариаторов на российском рынке. Продукция компании продаётся по всей России и в странах СНГ.

Читайте также:

В ОЭЗ «Дубна» будут выпускать первый российский препарат от редкого заболевания

В Подольске планируют выпускать первый в России аналог лекарства от остеопороза

В проекты техсуверенитета подмосковного химпрома инвестируют 42 млрд рублей
#подмосковье
#московская область
#экономика
#экономика и инвестиции в подмосковье
#мининвест мо
#екатерина зиновьева
#минимущества
#тихон фирсов
#участок
#земля
#автомобили
#производство
#краснознаменск
Следите за нашими новостями
в удобном формате