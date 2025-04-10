Президента попросят присвоить Орехово-Зуеву звание «Город трудовой доблести»

Фото: пресс-служба Мособлдумы
Мособлдума направит обращение президенту о присвоении Орехово-Зуеву почётного звания «Город трудовой доблести». Такое решение депутаты приняли в ходе 109-го заседания, сообщили в пресс-службе регионального парламента.
Предложение поступило от органов местного самоуправления городского округа. Как подчеркнул спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов, в годы Великой Отечественной войны предприятия и жители города Орехово-Зуево внесли весомый вклад в достижение Победы. В Российской академии наук изучили исторические документы и подтвердили массовый трудовой героизм горожан.
Как напомнили в пресс-службе, почётное звание «Город трудовой доблести» присваивается Указом Президента. Сейчас его носят такие Коломна, Ступино и Подольск.
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«Они самоотверженно участвовали в строительстве укреплений, выпускали продукцию для фронта и тыла. Из-за нехватки мужчин рабочими на предприятия нанимали женщин и подростков. Они буквально жили у станков – работали по 11 часов при шестидневной рабочей неделе без отпусков. Регулярно перевыполняли план, чтобы помочь Родине скорее одолеть страшного врага. На заводах делали стабилизаторы для мин, стаканы для ручных гранат, плащ-палатки, парашютную ткань и многое другое», –изложил исторические факты председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.Он добавил, что город регулярно подвергался бомбардировкам фашисткой авиации. Враг стремился разрушить железнодорожный узел, через который на передовую шли войска, техника и боеприпасы.
Как напомнили в пресс-службе, почётное звание «Город трудовой доблести» присваивается Указом Президента. Сейчас его носят такие Коломна, Ступино и Подольск.
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Лора Луганская