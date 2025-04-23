В Подмосковье за пять лет обустроили 64 объекта памяти Великой Отечественной

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Московской области с 2009 по 2024 годы обустроено 64 объекта памяти Великой Отечественной войны. Это вечные огни, памятники, стелы, обелиски, мемориальные доски, братские могилы. Об их сохранении шла речь на еженедельном совещании губернатора региона Андрея Воробьёв с областным правительством и главами муниципалитетов.
«Дмитров, Наро-Фоминск, Волоколамск, Можайск носят высокое звание «Город воинской славы», а Коломна, Волоколамск и Подольск – «Город трудовой доблести». Кроме того, в Московской области сегодня 35 «Населённых пунктов воинской доблести» и ещё девять кандидатов. Мособлдума рассмотрит вопрос об этом в конце апреля. Среди них – Уваровка в Можайском муниципальном округе, где шли ожесточённые бои, Новопетровское под Истрой. Все эти святые места мы знаем. И очень хотелось бы, чтобы наши дети, наши внуки тоже их знали и чтили», – отметил губернатор.В Подмосковье установлено четыре стелы «Город воинской славы», три стелы – «Город трудовой доблести» и 28 стел «Населённый пункт воинской доблести». Сейчас идут работы по их установке в Рузе и Шаховской. Также благоустроено 29 общественных территорий с мемориальными комплексами.
Большинство памятников Великой Отечественной войны, расположенных на территории области, уже привели в порядок – помыли, убрали территорию, покрасили, поштукатурили, а некоторые капитально отремонтировали или реконструировали. Эта работа – на особом контроле глав муниципалитетов. В неё также вовлечены «Волонтёры Подмосковья».
«С марта до середины апреля в регионе провели мониторинг военно-исторических объектов. Их координаты нанесены на интерактивные карты. Составлен реестр, есть онлайн-таблицы, с которыми сегодня работают главы. По каждому объекту определены виды работ. За каждым историческим памятником закреплены депутаты Мособлдумы, органов местного самоуправления», – рассказал зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Александр Коган.В 2025-2030 годах в Подмосковье запланировано благоустройство ещё 35 территорий, прилегающих к памятникам Великой Отечественной войны.
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Лора Луганская