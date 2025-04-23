В Подмосковье за пять лет обустроили 64 объекта памяти Великой Отечественной

В Московской области с 2009 по 2024 годы обустроено 64 объекта памяти Великой Отечественной войны. Это вечные огни, памятники, стелы, обелиски, мемориальные доски, братские могилы. Об их сохранении шла речь на еженедельном совещании губернатора региона Андрея Воробьёв с областным правительством и главами муниципалитетов.