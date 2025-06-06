Девять подольских выпускников получили 100 баллов за ЕГЭ по химии и литературе
Первых выпускников-стобалльников выявили в городском округе Подольск: семь ребят набрали высший балл на экзамене по химии и двое — по литературе. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
По 100 баллов по литературе набрали одиннадцатиклассницы из школ № 30 и №34, а по химии — ученики гимназии №7, лицея №23, школы №32 и школы имени Подольских курсантов.
«Эти достижения — не просто цифры, а показатель усердной работы и веры в себя. И, конечно, результат поддержки наставников и родных. Наши дети вновь доказывают, что будущее в надёжных, талантливых руках», — сказал глава округа Подольск Григорий Артамонов.Всего ЕГЭ в этом году сдают около 1,7 тысяч подольских выпускников.
В прошлом году в округе было 30 стобалльников, а два человека получили по сто баллов по нескольким предметам.