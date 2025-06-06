Девять подольских выпускников получили 100 баллов за ЕГЭ по химии и литературе

06 июня 2025, 09:21

Фото: istockphoto.com/sengchoy

Первых выпускников-стобалльников выявили в городском округе Подольск: семь ребят набрали высший балл на экзамене по химии и двое — по литературе. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





По 100 баллов по литературе набрали одиннадцатиклассницы из школ № 30 и №34, а по химии — ученики гимназии №7, лицея №23, школы №32 и школы имени Подольских курсантов.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

«Эти достижения — не просто цифры, а показатель усердной работы и веры в себя. И, конечно, результат поддержки наставников и родных. Наши дети вновь доказывают, что будущее в надёжных, талантливых руках», — сказал глава округа Подольск Григорий Артамонов.