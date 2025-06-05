В Подмосковье стартовал пятый отбор на получение IT-грантов

05 июня 2025, 16:09

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Пятый отбор компаний IT-сферы, претендующих на получение грантов, начался в Московской области, приём заявок открыт на региональном портале госуслуг. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства государственного управления, информационных технологий и связи.







«Поддержка технологического бизнеса является одним из ключевых приоритетов региона. (…) Предоставление грантов — это важный инструмент для поддержки компаний, которые готовы вкладываться в развитие технологий, создавать рабочие места и реализовывать значимые проекты», — цитируются в сообщении слова первого заместителя директора Московского областного центра информационно-коммуникационных технологий (МОЦ ИКТ) Кирилла Сорокина.