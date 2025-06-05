Около 40 жителей Подмосковья провели субботник, дав старт акции «БорщеVик 2025»
Минсельхозпрод вместе с Общественной палатой Московской области дали старт региональной акции «БорщеVик 2025». В Красногорске на берегу Москвы-реки в СНТ «Архангельское-2» провели субботник, сообщили в пресс-службе ведомства.
В субботнике участвовали около 40 человек. Совместно с сотрудниками администрации городского округа и активными гражданами обработано 15 тыс. кв. м. земли, удалено около 100 побегов борщевика.
«Объяснили жителям, как бороться с сорняком на частной территории, напомнили правила безопасности. В этом году у нас в плане – более 23,5 тыс. га муниципальной земли по всему региону, из которых почти 7 тыс. га, то есть 30%, уже обработали в ходе первого этапа», – рассказал замминистра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Александр СтиславскийКак напомнили в ведомстве, обработка проводится в два этапа: с мая по середину июня и повторно со второй половины июня по сентябрь.
Сообщить об участке распространения борщевика Сосновского жители могут, позвонив на круглосуточную горячую линию по телефонам 8 (800) 550-65-22 или 8 (495) 668-01-25. Если растение расположено на частной территории, удалить его должен собственник участка.
Организовать акцию «БорщеVик 2025» можно в любом муниципалитете. Что для этого необходимо, можно узнать на сайте.
В Подмосковье со 2 по 8 июня проходит «Неделя по борьбе с борщевиком Сосновского». Она приурочена ко Дню эколога.