Около 40 жителей Подмосковья провели субботник, дав старт акции «БорщеVик 2025»

05 июня 2025, 21:54

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Минсельхозпрод вместе с Общественной палатой Московской области дали старт региональной акции «БорщеVик 2025». В Красногорске на берегу Москвы-реки в СНТ «Архангельское-2» провели субботник, сообщили в пресс-службе ведомства.





В субботнике участвовали около 40 человек. Совместно с сотрудниками администрации городского округа и активными гражданами обработано 15 тыс. кв. м. земли, удалено около 100 побегов борщевика.



«Объяснили жителям, как бороться с сорняком на частной территории, напомнили правила безопасности. В этом году у нас в плане – более 23,5 тыс. га муниципальной земли по всему региону, из которых почти 7 тыс. га, то есть 30%, уже обработали в ходе первого этапа», – рассказал замминистра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Александр Стиславский