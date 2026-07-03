Девятиклассникам Первого лицея Павловского Посада вручили аттестаты
Тождественное вручение аттестатов провели для выпускников девятых классов Первого лицея Павловского Посада в доме культуры «Филимоновский» в среду, 1 июля. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Документ об основном общем образовании получили 118 человек.
«Слова напутствия ребятам сказал директор лицея, а также учителя и родители», — говорится в сообщении.После официальной части состоялся концерт, на котором выступили сами девятиклассники.
Ранее сообщалось, что замглавы Павлово-Посадского округа Александр Белоусов провёл в четверг, 2 июля, личный приём жителей по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. По итогам ответственные организации получили указания устранить все нарушения.