На строительстве детсада в ЖК «Белый Град» завершили монолитные работы
Детский сад, рассчитанный на 350 воспитанников, строят в составе жилого комплекса «Белый Град» в Мытищах. В настоящее время на объекте уже завершили монолитные работы. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
Здание детсада разноэтажное — от двух до трёх этажей. Его общая площадь составляет 4 400 квадратных метров.
«Сейчас на объекте кладут внутренние стены и монтируют инженерные сети», — говорится в сообщении.В детсаду разместят 14 помещений для групп со своими игровыми, спальнями, буфетными, раздевалками и санузлами, физкультурный и музыкальный залы, кружковые, столовую и медпункт. На прилегающей территории оборудуют пространство для прогулок и игр.
Завершить строительство планируют в первом квартале 2027 года.