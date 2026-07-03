На строительстве детсада в ЖК «Белый Град» завершили монолитные работы

03 июля 2026, 09:26

оригинал Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Детский сад, рассчитанный на 350 воспитанников, строят в составе жилого комплекса «Белый Град» в Мытищах. В настоящее время на объекте уже завершили монолитные работы. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.





Здание детсада разноэтажное — от двух до трёх этажей. Его общая площадь составляет 4 400 квадратных метров.





«Сейчас на объекте кладут внутренние стены и монтируют инженерные сети», — говорится в сообщении.