Власти Павловского Посада провели приём граждан по вопросам ЖКХ
Личный приём жителей по вопросам жилищно-коммунального хозяйства провёл замглавы Павлово-Посадского округа Александр Белоусов в четверг, 2 июля. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В ходе встречи поднимались темы, касающиеся помощи в ремонте после протечек, обновления кровель, приведения в порядок водоснабжения и пр. По всем запросам ответственные организации получили поручения устранить нарушения. Особое внимание Александр Белоусов уделил жалобе жителей дома №3 по 1-ой Пушкинской улице: у них в доме снизился напор воды, и они подозревают, что проблема в незаконной врезке в трубы.
«Обязательно разберемся с этим», — заверил Белоусов.Личные приёмы жителей в округе проводят каждый месяц. График можно посмотреть на официальном сайте администрации или узнать по телефону: 2-99-05.