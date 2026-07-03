Власти Павловского Посада провели приём граждан по вопросам ЖКХ

03 июля 2026, 09:26

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Личный приём жителей по вопросам жилищно-коммунального хозяйства провёл замглавы Павлово-Посадского округа Александр Белоусов в четверг, 2 июля. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





В ходе встречи поднимались темы, касающиеся помощи в ремонте после протечек, обновления кровель, приведения в порядок водоснабжения и пр. По всем запросам ответственные организации получили поручения устранить нарушения. Особое внимание Александр Белоусов уделил жалобе жителей дома №3 по 1-ой Пушкинской улице: у них в доме снизился напор воды, и они подозревают, что проблема в незаконной врезке в трубы.





«Обязательно разберемся с этим», — заверил Белоусов.