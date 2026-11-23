23 ноября 2026, 15:00

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Образовательный комплекс, включающий школу на 550 учеников и детский сад на 200 воспитанников, строят на улице Фридриха Энгельса в городе Рошаль округа Шатура. В настоящее время выполнена пятая часть работ. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.





Строительство ведётся за счёт регионального бюджета в рамках реализации госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры Подмосковья.





«Сейчас на объекте возводят стены и перегородки», — отмечается в сообщении.