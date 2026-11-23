Строительная готовность школы с детсадом в Рошале достигла 20%
Образовательный комплекс, включающий школу на 550 учеников и детский сад на 200 воспитанников, строят на улице Фридриха Энгельса в городе Рошаль округа Шатура. В настоящее время выполнена пятая часть работ. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
Строительство ведётся за счёт регионального бюджета в рамках реализации госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры Подмосковья.
«Сейчас на объекте возводят стены и перегородки», — отмечается в сообщении.В блоке школы разместят универсальные и специализированные учебные кабинеты, спортивный и актовый залы, библиотечно-информационный центр и столовую. А в части детского сада проектом предусмотрены помещения для групп со своими игровыми, спальнями, раздевалками и санузлами, физкультурный и музыкальный залы и пищеблок. Сдать объект в эксплуатацию планируют в 2028 году.