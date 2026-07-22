Девятилетний гонщик из Раменского выиграл этап чемпионата России по супермото
Девятилетний Клементий Мавлянов из Раменского стал победителем третьего этапа чемпионата России по супермото, который прошёл на трассе «Нижегородское кольцо». Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципального округа.
В классе мидимото юный спортсмен финишировал первым в обоих заездах.
«Во время тренировок у Клементия возникли технические неполадки – мотор глох на прямых участках, были падения и досрочные сходы. Однако гонщик смог показать пятый результат дня. В день квалификации техническая команда устранила неисправности, и мальчик завоевал поул-позицию. В гоночный день он вступил в напряжённую борьбу с Максимом Куценко из Санкт-Петербурга и Александром Сурковым из Москвы. Клементий уверенно выиграл обе гонки и установил лучшее время круга», – рассказали в пресс-службе. На этапе выступал и младший брат Клементия – Лаврентий-Рустам. Он начал тренироваться всего семь месяцев назад, но уже смог обойти двух соперников, однако из-за падения на последнем круге занял лишь пятое место.
Ранее, в середине июня, Лаврентий завоевал бронзовую медаль чемпионата Москвы.
Оба брата – воспитанники школы, которую возглавляет легендарный гонщик и тренер Михаил Берестенёв. Впереди у Клементия и Лаврентия-Рустама Мавляновых – ещё несколько этапов чемпионата.