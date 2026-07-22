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Девятилетний гонщик из Раменского выиграл этап чемпионата России по супермото

оригинал Фото: Раменский медиацентр

Девятилетний Клементий Мавлянов из Раменского стал победителем третьего этапа чемпионата России по супермото, который прошёл на трассе «Нижегородское кольцо». Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципального округа.



В классе мидимото юный спортсмен финишировал первым в обоих заездах.

«Во время тренировок у Клементия возникли технические неполадки – мотор глох на прямых участках, были падения и досрочные сходы. Однако гонщик смог показать пятый результат дня. В день квалификации техническая команда устранила неисправности, и мальчик завоевал поул-позицию. В гоночный день он вступил в напряжённую борьбу с Максимом Куценко из Санкт-Петербурга и Александром Сурковым из Москвы. Клементий уверенно выиграл обе гонки и установил лучшее время круга», – рассказали в пресс-службе. На этапе выступал и младший брат КлементияЛаврентий-Рустам. Он начал тренироваться всего семь месяцев назад, но уже смог обойти двух соперников, однако из-за падения на последнем круге занял лишь пятое место.
Фото: Раменский медиацентр

Ранее, в середине июня, Лаврентий завоевал бронзовую медаль чемпионата Москвы.

Оба брата – воспитанники школы, которую возглавляет легендарный гонщик и тренер Михаил Берестенёв. Впереди у Клементия и Лаврентия-Рустама Мавляновых – ещё несколько этапов чемпионата.
Лора Луганская

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