Подмосковные врачи извлекли из горла малыша едва не убившую его семечку
Врачи Детского научно-клинического центра имени Л.М. Рошаля избавили мальчика от попавшей в горло семечки. Об этом рассказали в пресс-службе ДКЦ.
На приём к пульмонологу в подмосковный Клинический детский центр «Ромашка» поступил годовалый малыш с одышкой и свистящим дыханием. Родители заметили эти симптомы после того, как ребёнок подавился семечками. Он начал тяжело дышать и кашлять.
Первичное обследование и рентген патологий не выявили. Было назначено ингаляционное лечение, однако состояние ребёнка не улучшилось.
«Мы решили направить пациента на бронхоскопию в хирургическое отделение ДНКЦ им. Л. М. Рошаля. Там и выявили инородное тело – семечку – в левом главном бронхе с сопутствующими воспалением и покраснением слизистой. Это могло спровоцировать развитие пневмонии, полную закупорку бронха и даже вызвать угрозу жизни», – рассказала врач-пульмонолог КДЦ «Ромашка» Ирина Чернова.Хирурги провели успешную операцию по удалению семечки. После лечения ребёнка выписали домой с рекомендациями по дальнейшему восстановлению.
Как предупредили врачи, даже самый маленький предмет может вызвать серьёзные проблемы. Поэтому при появлении затруднённого дыхания у ребёнка нужно сразу обратиться к врачу.