Подмосковные врачи извлекли из горла малыша едва не убившую его семечку

22 июля 2026, 10:15

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Детского научно-клинического центра имени Л.М. Рошаля избавили мальчика от попавшей в горло семечки. Об этом рассказали в пресс-службе ДКЦ.





На приём к пульмонологу в подмосковный Клинический детский центр «Ромашка» поступил годовалый малыш с одышкой и свистящим дыханием. Родители заметили эти симптомы после того, как ребёнок подавился семечками. Он начал тяжело дышать и кашлять.



Первичное обследование и рентген патологий не выявили. Было назначено ингаляционное лечение, однако состояние ребёнка не улучшилось.

«Мы решили направить пациента на бронхоскопию в хирургическое отделение ДНКЦ им. Л. М. Рошаля. Там и выявили инородное тело – семечку – в левом главном бронхе с сопутствующими воспалением и покраснением слизистой. Это могло спровоцировать развитие пневмонии, полную закупорку бронха и даже вызвать угрозу жизни», – рассказала врач-пульмонолог КДЦ «Ромашка» Ирина Чернова.