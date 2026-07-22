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Подмосковные врачи извлекли из горла малыша едва не убившую его семечку

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Детского научно-клинического центра имени Л.М. Рошаля избавили мальчика от попавшей в горло семечки. Об этом рассказали в пресс-службе ДКЦ.



На приём к пульмонологу в подмосковный Клинический детский центр «Ромашка» поступил годовалый малыш с одышкой и свистящим дыханием. Родители заметили эти симптомы после того, как ребёнок подавился семечками. Он начал тяжело дышать и кашлять.

Первичное обследование и рентген патологий не выявили. Было назначено ингаляционное лечение, однако состояние ребёнка не улучшилось.

«Мы решили направить пациента на бронхоскопию в хирургическое отделение ДНКЦ им. Л. М. Рошаля. Там и выявили инородное тело – семечку – в левом главном бронхе с сопутствующими воспалением и покраснением слизистой. Это могло спровоцировать развитие пневмонии, полную закупорку бронха и даже вызвать угрозу жизни», – рассказала врач-пульмонолог КДЦ «Ромашка» Ирина Чернова.
Хирурги провели успешную операцию по удалению семечки. После лечения ребёнка выписали домой с рекомендациями по дальнейшему восстановлению.

Как предупредили врачи, даже самый маленький предмет может вызвать серьёзные проблемы. Поэтому при появлении затруднённого дыхания у ребёнка нужно сразу обратиться к врачу.
Лора Луганская

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