Жителям Подмосковья рассказали о капремонте газового оборудования в МКД

29 сентября 2026, 19:30

оригинал Фото: пресс-служба Министерства ЖКХ Московской области

Капитальный ремонт газового оборудования в многоквартирном доме – это критически важное мероприятие, от которого зависит безопасность десятков, и иногда и сотен жильцов многоквартирного дома. Об этом напомнили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.





Нормативный срок эксплуатации внутридомового газопровода составляет 30 лет. После этого металл истончается, резьбовые соединения теряют герметичность, а запорная арматура перестаёт выполнять свои функции.



Фото: пресс-служба Министерства ЖКХ Московской области

Замене подлежат все элементы системы – от фасадного газопровода до внутриквартирной разводки. Однако в министерстве подчеркнули, что работы невозможно выполнить качественно и безопасно, если собственники не предоставляет доступ в жилые помещения.

«Жителям важно знать, что управляющая организация заблаговременно предупреждает о предстоящих работах по капремонту. Замена газового оборудования при условии полного доступа в квартиру проводится за три дня. Газ перекрывают во всём доме одновременно на весь период ремонта. Бригада работает по утверждённому графику, поочерёдно в каждой квартире», – рассказали в ведомстве.

Фото: пресс-служба Министерства ЖКХ Московской области

Фото: пресс-служба Министерства ЖКХ Московской области