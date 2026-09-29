Жителям Подмосковья рассказали о капремонте газового оборудования в МКД
Капитальный ремонт газового оборудования в многоквартирном доме – это критически важное мероприятие, от которого зависит безопасность десятков, и иногда и сотен жильцов многоквартирного дома. Об этом напомнили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Нормативный срок эксплуатации внутридомового газопровода составляет 30 лет. После этого металл истончается, резьбовые соединения теряют герметичность, а запорная арматура перестаёт выполнять свои функции.
Замене подлежат все элементы системы – от фасадного газопровода до внутриквартирной разводки. Однако в министерстве подчеркнули, что работы невозможно выполнить качественно и безопасно, если собственники не предоставляет доступ в жилые помещения.
«Жителям важно знать, что управляющая организация заблаговременно предупреждает о предстоящих работах по капремонту. Замена газового оборудования при условии полного доступа в квартиру проводится за три дня. Газ перекрывают во всём доме одновременно на весь период ремонта. Бригада работает по утверждённому графику, поочерёдно в каждой квартире», – рассказали в ведомстве.
С пошаговым алгоритмом ремонта газового оборудования можно ознакомиться на сайте.
По данным министерства, в этом году в Московской области в рамках региональной программы капремонта планируется замена газового оборудования в 224 многоквартирных домах. Работы охватят 34 городских округа – от Балашихи до Химок, от Долгопрудного до Серебряных Прудов.
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