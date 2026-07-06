Диана Алумянц прошла путь от волонтёра до подмосковного молодёжного лидера

06 июля 2026, 17:42

оригинал Д. Алумянц (Фото: пресс-служба партии «Единая Россия» в МО)

Победитель предварительного голосования «Единой России» в Серпухове Диана Алумянц более 10 лет занимается общественной работой. Сегодня она руководит региональным отделением «Молодой Гвардии Единой России» и работает муниципальным депутатом Серпухова, рассказали в пресс-службе парти в Подмосковье.





Путь Дианы в общественной работе начался с волонтёрских штабов. С 14 лет девушка участвовала в городских акциях, молодёжных инициативах, помогала организовывать социальные проекты. Во время пандемии координировала помощь жителям. Волонтёры доставляли продукты и лекарства пожилым, многодетным и маломобильным людям, тем, кто оказался в трудной ситуации.

«Для меня волонтёрство – не разовая акция, а механизм решения проблем: услышать просьбу, собрать команду, найти ресурс и довести вопрос до результата. Такой подход я перенесла и в депутатскую работу», – рассказала девушка.

Д. Алумянц (слева) (Фото: пресс-служба партии «Единая Россия» в МО)

«Люди обращаются с разными вопросами – от благоустройства и бытовых проблем до адресной помощи семьям, ветеранам и пожилым людям. Отдельное направление работы – гуманитарная миссия в зоне СВО. Участвую в выездах, помогая отвечать на конкретные запросы штабов, передаю необходимое оборудование. Команда подмосковной «Молодой Гвардии» уже отправила более 200 тонн грузов», – отметила Алумянц.

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия» в МО

«Мы вместе практически с начала СВО. Часто обращаемся к Диане за помощью, и она нам никогда не отказывала. Всегда привозит всё, что просим, помогает семьям участников спецоперации», – поделилась волонтёр.

«Мне всегда очень приятно говорить о Диане. Три года назад она пришла к нам поздравить ребят с Новым годом. Это был невероятный праздник! С того момента Диана постоянно с нами», – поделилась директор санатория Наталья Моисеева.