Единороссы за полгода направили из Подмосковья в зону СВО 1700 тонн помощи
«Единая Россия» с начала года отправила из Подмосковья по запросам бойцов в зону СВО более 1700 тонн грузов. Об этом сообщили в пресс-службе партии в Московской области.
Только в июне удалось собрать и доставить на передовуюсвыше 300 тонн – автомобили и спецтехнику, стройматериалы, продукты и предметы первой необходимости.
В Солнечногорске оперативно отреагировали на важный запрос из зоны СВО, передав подразделению аппарат для сварки оптоволокна. Он нужен для прокладки и ремонта линий связи. Депутат местного Совета Андрей Дорошенко нашёл оборудование и организовал отправку бойцам.
«Надёжная связь – такой же важный ресурс, как бронежилет или боеприпасы. Оптоволокно даёт ребятам уверенность в том, что их переговоры не перехватят, а управление подразделением останется стабильным», – отметил Дорошенко.В Люберцах активисты «Единой России» передали военным письма из дома для, продукты и вещи.
Очередную партию помощи отправили из Химок. Это маскировочные сети, противодроновые одеяла и средства личной гигиены. Большой вклад в подготовку груза внесла волонтёрская группа посёлка Лунёво.
«Мы строим работу так, чтобы помощь была не только регулярной, но и адресной. Всегда держим связь с командирами подразделений и самими военными. Они сообщают, что сейчас нужнее», – рассказал исполнительный секретарь химкинского отделения «Единой России» Илья Матвейчук
Как отметили в пресс-службе, поддержка бойцов СВО и их семей – главное направление народной программы «Единой России». С начала спецоперации военным, жителям новых и приграничных регионов подмосковная «Единая Россия» передала свыше 20 тысяч тонн помощи.
Присоединиться к сбору может каждый. Адреса и контакты общественных приёмных партии можно найти на её региональном сайте.