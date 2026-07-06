Единороссы за полгода направили из Подмосковья в зону СВО 1700 тонн помощи

06 июля 2026, 16:32

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

«Единая Россия» с начала года отправила из Подмосковья по запросам бойцов в зону СВО более 1700 тонн грузов. Об этом сообщили в пресс-службе партии в Московской области.





Только в июне удалось собрать и доставить на передовуюсвыше 300 тонн – автомобили и спецтехнику, стройматериалы, продукты и предметы первой необходимости.



Фото: пресс-служба администрации г. о. Люберцы

В Солнечногорске оперативно отреагировали на важный запрос из зоны СВО, передав подразделению аппарат для сварки оптоволокна. Он нужен для прокладки и ремонта линий связи. Депутат местного Совета Андрей Дорошенко нашёл оборудование и организовал отправку бойцам.

«Надёжная связь – такой же важный ресурс, как бронежилет или боеприпасы. Оптоволокно даёт ребятам уверенность в том, что их переговоры не перехватят, а управление подразделением останется стабильным», – отметил Дорошенко.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

«Мы строим работу так, чтобы помощь была не только регулярной, но и адресной. Всегда держим связь с командирами подразделений и самими военными. Они сообщают, что сейчас нужнее», – рассказал исполнительный секретарь химкинского отделения «Единой России» Илья Матвейчук