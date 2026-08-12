Диетолог Пичугина раскрыла способы определить качество арбузов и дынь

12 августа 2026, 11:56

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Дыни и арбузы не принесут вреда здоровью, если выросли в естественных условиях и без переизбытка удобрений. О том, на что обращать внимание при выборе этих плодов, рассказала главный внештатный диетолог министерства здравоохранения Московской области Инна Пичугина, сообщает пресс-служба ведомства.





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«Для преждевременного наступления спелости используется много азотных удобрений. А в мякоти арбузов и дынь, которые вырастили в теплицах, накапливаются нитраты. В организме человека они преобразуются в нитриты, вступают в реакцию с гемоглобином и превращают его в метгемоглобин, который не переносит кислород. В результате может начаться кислородное голодание тканей», — предупредила диетолог.

«Если пятно белое, значит арбуз ещё не созрел», — пояснила Пичугина.

«Созревший арбуз при постукивании издает звонкий звук, а дыня — глухой. На спелость дыни указывает также медово-фруктовый запах, но он не должен быть слишком резким. Кроме того, хорошая дыня слегка пружинит, при надавливании на её корке не должно оставаться вмятин», — отметила эксперт.