Диетолог Пичугина раскрыла способы определить качество арбузов и дынь
Дыни и арбузы не принесут вреда здоровью, если выросли в естественных условиях и без переизбытка удобрений. О том, на что обращать внимание при выборе этих плодов, рассказала главный внештатный диетолог министерства здравоохранения Московской области Инна Пичугина, сообщает пресс-служба ведомства.
Первое правило — не покупать бахчевые раньше начала сезона
«Для преждевременного наступления спелости используется много азотных удобрений. А в мякоти арбузов и дынь, которые вырастили в теплицах, накапливаются нитраты. В организме человека они преобразуются в нитриты, вступают в реакцию с гемоглобином и превращают его в метгемоглобин, который не переносит кислород. В результате может начаться кислородное голодание тканей», — предупредила диетолог.К выбору бахчевых в разгар сезона тоже нужно подходить внимательно. Признаком хорошего арбуза считается жёлтое или оранжевое пятно на боку — место, которым плод лежал на бахче.
«Если пятно белое, значит арбуз ещё не созрел», — пояснила Пичугина.Она добавила, что у спелого арбуза хвостик сухой и ломкий. А на корке не должно быть вмятин и трещин: через них в мякоть могут поникнуть бактерии.
«Созревший арбуз при постукивании издает звонкий звук, а дыня — глухой. На спелость дыни указывает также медово-фруктовый запах, но он не должен быть слишком резким. Кроме того, хорошая дыня слегка пружинит, при надавливании на её корке не должно оставаться вмятин», — отметила эксперт.Она также призвала покупать арбузы и дыни только в тех торговых точках, где есть санитарный контроль, — на официальных ярмарках, рынках и в супермаркетах.