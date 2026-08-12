Расписание на Горьковском и Киевском направлениях изменится с 14 августа

12 августа 2026, 11:04

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

График движения пригородных поездов, курсирующих на Киевском и Горьковском направлениях, включая МЦД-4, изменится с 14 августа из-за работ на станции Серп и Молот. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.





Работы проведут в два этапа. Первый назначен на период с 12:10 14 августа до 03:40 17 августа, а второй — на те же часы с 28 по 31 августа.





«В связи с этим у ряда электричек изменится время отправления и прибытия, число остановок и длина маршрута. А некоторые поезда отменят», — говорится в сообщении.