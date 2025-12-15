В парке Сергиева Посада проведут открытый мастер-класс по фигурному катанию

15 декабря 2025, 13:53

оригинал Фото: пресс-служба администрации Сергиево-Посадского г.о.

Мастер-класс по фигурному катанию для всех желающих состоится на катке парка «Скитские Пруды» в Сергиевом Посаде во вторник, 16 декабря. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Занятие начнётся в 18:00.

«Продолжительность мастер-класса составит один час. Предварительная запись не требуется», — отмечается в сообщении.