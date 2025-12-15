В парке Сергиева Посада проведут открытый мастер-класс по фигурному катанию
Мастер-класс по фигурному катанию для всех желающих состоится на катке парка «Скитские Пруды» в Сергиевом Посаде во вторник, 16 декабря. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Занятие начнётся в 18:00.
«Продолжительность мастер-класса составит один час. Предварительная запись не требуется», — отмечается в сообщении.Кроме того, для гостей парка приготовили много других мероприятий. Уже сегодня, 15 декабря, в 17:00 здесь стартуют игры с Дедом Морозом, а в 18:00 для взрослых проведут тренировку-растяжку в парковом досуговом центре «Под Крышей». В понедельник и четверг в парке состоится «Танцевальный фейерверк», а на выходные запланировано множество спортивных мероприятий и развлечений.